Yiğidolar, bu sezon başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Max Gradel'in sözleşmesini 2024’e kadar uzattı.

"Kırmızı-beyazlı ekibe geçen sezon transfer olan ve 2022 yılında sözleşmesi sona erecek başarılı futbolcu Max Gradel'in sözleşmesi 2023-2024 sezonuna kadar 2 yıl uzatıldı. Gradel'i tebrik eder, Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ederiz."

Geçtiğimiz sezon başında Demir Grup Sivasspor’umuza transfer olan ve 2022 yılında sözleşmesi sona erecek başarılı futbolcumuz Max Gradel’in sözleşmesi - sezonuna kadar 2 yıl uzatıldı.



https://t.co/RADxmbnFVC pic.twitter.com/lgJ77qjKJz — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) May 22, 2021

Max Gradel, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında 48 kez forma giydi, 12 gol sevinci yaşadı.

Sivasspor iç transferde daha önce Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Mustapha Yatabare ve Caner Osmanpaşa ile sözleşme uzatmıştı.