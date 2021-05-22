İki takımın da rahat sayı bularak başladığı mücadelede İzmir temsilcisi Tony ve Metecan Birsen'in 7'şer sayılık performansıyla rakibi karşısında üstünlük kurmayı başardı. Pınar Karşıyaka il çeyreğin sonlarında ürettiği 10-0'lık seriyle ilk periyotu 23-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte üstün oyununu devam ettiren İzmir temsilcisi, pota altından ve üç sayı çizgisinden kaydettiği sayılarla devre arasına 41-37 üstünlükle girdi.

Üçüncü periyoda karşılıklı basketlerle başlayan iki takım da etkili bir performans sergiledi. Fenerbahçe Beko, Tarık Biberoviç ve Guduric'in elinden bulduğu üçlüklerle üstünlük kurdu. Pınar Karşıyaka hücumda etkili performansına sürdürerek üçüncü çeyreği 64-59 galip bitirdi.

[Fotoğraf: AA]

Mücadelenin son çeyreğine iyi başlayan ev sahibi üst üste sayılar bulsa da İzmir temsilcisi, rakibine isabetli üç sayılık basketlerle karşılık verdi. Periyotun son dakikaları çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Mücadelenin son 2 dakikasına 6 sayı farkla önde giren Pınar Karşıyaka mücadeleden 80-71 üstünlükle ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Danilo Barthel 15 sayıyla oynarken; konuk takımda Raymar Morgan 21 sayıyla müsabakayı tamamladı.

Fenerbahçe Beko ile Pınar Karşıyaka arasındaki serinin üçüncü maçı 24 Mayıs Pazartesi günü saat 19.30'da Pınar Karşıyaka ev sahipliğinde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşacak takım finale çıkacak.

[Fotoğraf: AA]

Ayrıca, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı salondan takip etti.

Salon: Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Karabilecen, Musa Kazım Çetin

Fenerbahçe Beko: Guduric 12, Melih Mahmutoğlu 3, Barthel 15, Vesely 14, Kenan Sipahi 2, Tarık Biberoviç 10, Quinn 6, Perez 6, Ali Muhammed 3, Berkay Candan

Pınar Karşıyaka: Morgan 21, Kennedy, Taylor 11, Henry 8, M'Baye 17, Metecan Birsen 19, Semih Erden 4, Yunus Emre Sonsırma, Onuralp Bitim, Nusret Yıldırım, Mahir Ağva

1. Periyot: 20-23

Devre: 37-41

3. Periyot: 59-64

Beş faulle çıkanlar: 38.59 Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), 39.22 Guduric (Fenerbahçe Beko)