Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Marcao'nun sözleşmesini uzattı
Galatasaray, 24 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Marcao ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sezonu averajla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray 2021-2022 sezonunun çalışmalarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun sözleşmesini 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzattı.
Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamaya göre, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldı.
Marcao'ya 2022-2023 sezonu için net 1 milyon 300 bin, 2023-2024 sezonu için net 1 milyon 400 bin euro sabit transfer ücreti ödeneceği aktarıldı.
Galatasaray Kulübü, 2018-2019 sezonunun devre arasında Portekiz'in Chaves ekibinden transfer ettiği Marcao ile 3,5 yıllığına anlaşmaya varmıştı.
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri
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