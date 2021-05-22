Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, takımı Pata Yamaha ile 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun ilk podyumuna açılış yarışında ulaştı.

Olağanüstü bir yarış, Toprak'tan olağanüstü bir performans.



Milli pilot, 10. sırada başladığı yarışta Lowes ile uzun süre ikincilik mücadelesi verdi ve ikinci sırayı son düzlükte kaybetti.



Tebrikler Toprak! pic.twitter.com/cyBsf49nJn — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) May 22, 2021

2021 Dünya Superbike Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya’da Aragon Pisti’nde gerçekleştirilen yarışı üçüncü sırada tamamladı ve kariyerinin 25. podyumunu elde etti.

İŞTE İKİ DAKİKALIK HARİKA MÜCADELE!



Toprak Razgatlıoğlu Alex Lowes pic.twitter.com/kOga7hx1az — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) May 22, 2021

Yarışa 10. cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, çıkışla birlikte ritmini yükseltmeyi başardı. Bitime 16 tur kala 3. sıraya kadar yükselen Toprak Razgatlıoğlu, kalan bölümde de ritmini artırdı.

Son tura kadar ikinciliği kovalayan Toprak, damalı bayrağın altından üçüncü sırada geçti. Dünya Superbike Şampiyonası’nın ikinci yarışı 23 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00’te yine Aragon Pisti’nde koşulacak.