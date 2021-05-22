Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güreşte Türk hakemler Tokyo'da görev alacak
Güreşte Türk hakemler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev yapacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Güreş Birliği tarafından Tokyo 2020'de görev alacak hakemler açıklandı.
Halil İbrahim Cicioğlu'nun hakem hocası ve Avrupa kıtası sorumlusu, Levent Şen ile Mehmet Gürhan Yücel ise hakem olarak Tokyo 2020'de görev alacak.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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