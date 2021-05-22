Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Güreş Birliği tarafından Tokyo 2020'de görev alacak hakemler açıklandı.

Halil İbrahim Cicioğlu'nun hakem hocası ve Avrupa kıtası sorumlusu, Levent Şen ile Mehmet Gürhan Yücel ise hakem olarak Tokyo 2020'de görev alacak.