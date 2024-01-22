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Spor
DHA 22.01.2024 11:30

Yılmaz Vural'ın Menemen FK'sından kritik galibiyet

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta play-offa kalma mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, önemli rakiplerinden Isparta 32 Spor'u deplasmanda 2-1 yenerek yeniden ilk 6 içine adını yazdırdı.

Yılmaz Vural'ın Menemen FK'sından kritik galibiyet
[Fotograf: DHA]

Rakibi karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen sarı-lacivertliler kritik galibiyete imza atıp 35 puanla 5'inci sıraya yükseldi.

 Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural tüm oyuncularını kutladığını belirtti.

"Sezonun önemli maçlarından birini oynadık. Isparta'ya mutlak galibiyet için gitmiştik. Direkt rakiplerimizden birini kendi sahalarından yenmek önemli bir iş. Bu galibiyet bize moral ve özgüven verdi. Yerimizi sağlama almak ve zirveye yaklaşabilmek adına seri galibiyetler yakalamalıyız." 

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Yılmaz Vural
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