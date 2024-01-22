Yılmaz Vural'ın Menemen FK'sından kritik galibiyet

Rakibi karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen sarı-lacivertliler kritik galibiyete imza atıp 35 puanla 5'inci sıraya yükseldi.

Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural tüm oyuncularını kutladığını belirtti.

"Sezonun önemli maçlarından birini oynadık. Isparta'ya mutlak galibiyet için gitmiştik. Direkt rakiplerimizden birini kendi sahalarından yenmek önemli bir iş. Bu galibiyet bize moral ve özgüven verdi. Yerimizi sağlama almak ve zirveye yaklaşabilmek adına seri galibiyetler yakalamalıyız."