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Spor
AA 22.01.2024 11:10

Trabzonspor Abdullah Avcı ile iç sahada daha az puan topladı

Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Galatasaray'a 5-1 yenilen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iç sahada deplasmandan daha az puan topladı.

Trabzonspor Abdullah Avcı ile iç sahada daha az puan topladı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından yaptığı 7 deplasman maçında 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan elde ederek rakip sahada 2,14 puan ortalamasıyla oynadı.

Bordo-mavili takım, iç sahada ise 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda 10 puan toplarken 1,66 puan ortalamasında kaldı.

Dış sahadaki maçlar

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0, EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kalırken, Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra deplasmanda 3-2, Gaziantep FK'yi de 3-1'lik sonuçla mağlup etti.

Karadeniz ekibi, İstanbulspor karşısında 2-1 önde götürdüğü karşılaşmanın 73. dakikasında rakibin çekilmesi üzerine 3-0 hükmen galip ilan edildi.

Daha sonra MKE Ankaragücü deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen bordo-mavili takım, Bitexen Antalyaspor karşısında da eksik oyuncularının fazla oluşuna rağmen 1-1'lik sonuçla sahadan ayrıldı.

İç sahada kayıp fazla

Trabzonspor, Avcı ile sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0, TÜMOSAN Konyaspor ve Yılport Samsunspor'u 2-1'lik sonuçla mağlup etti.

Mondihome Kayserispor'a 1-0, Galatasaray'a 5-1 yenilen Karadeniz ekibi, RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

İç sahada 228 hafta sonra en farklı yenilgi

Galatasaray'a 5-1 mağlup olan Trabzonspor, tarihi yenilgilerinden birini aldı.

En son 2017-2018 sezonunun 8. haftasında sahasında Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan bordo-mavili takım, Galatasaray karşısında 228 hafta sonra en farklı yenilgisini yaşadı.

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