Kariyerlerinde daha önce Türkiye'de de forma giyen Wesley Sneijder, Robin van Persie ve Samuel Eto’o'nun bulunduğu pek çok isim yeşil sahalara veda etti.

Futbolu bırakıp hayranlarını üzen oyuncular arasında Xavi, Petr Cech, Bastian Schweinsteiger, Arjen Robben, Fernando Torres, David Villa, Diego Forlan, Claudio Marchisio, Patrice Evra, Andrea Barzagli, Peter Crouch, John O'Shea, Ashley Cole ve Julio Baptista gibi futbolcular yer alıyor.

Xavi teknik direktör oldu

Altyapısından yetiştiği Barcelona'dan 2015'te Katar ekibi El Sadd'a transfer olan İspanyol futbolcu Xavi Hernandez, takımının başına geçti.

Barcelona'da 1998'den 2015'e kadar forma giyen ve kulübün efsane isimleri arasına adını yazdıran Xavi, bu dönemde 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 8'i İspanya liginde olmak üzere 25 kupa kazandı.

Barcelona'da çıktığı 767 maçta 85 gol atan 39 yaşındaki emekli orta saha oyuncusu, 133 kez formasını giydiği İspanya Milli Takımı'nda da bir dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Xavi, 2015'te transfer olduğu El Sadd ekibinde ise 86 karşılaşmada 22 gole imza attı ve biri ligde olmak üzere 4 kez kupa sevinci yaşadı.

Petr Cech "kurtarmaya" buz hokeyinde devam ediyor

Kariyerine 1999'da ülkesinin Chmel Blsany takımında başlayan Petr Cech, Sparta Prag, Rennes, Chelsea ve Arsenal'da forma giydi.

2004 ile 2015 yılları arasında kalesini koruduğu Chelsea'de bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Avrupa Ligi, 4 lig, 4 İngiltere Federasyon Kupası ve 3 İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşayan Cech, Arsenal'de ise bir İngiltere Federasyon Kupası kazandı.

Çekya Milli Takımı formasını da 124 kez giyen Cech, futbolu bıraktıktan sonra İngiltere'de buz hokeyi takımlarından Guildford Phoenix ile kaleci olarak anlaştı.

Schweinsteiger

13 yaşında altyapısında formasını giymeye başladığı Bayern Münih'te 500 maça çıkan Bastian Schweinsteiger, 68 gole imza attı.

Bu süreçte 8 lig, 7 Almanya Kupası ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran orta saha oyuncusu, 2016'da emekliye ayrıldığı Almanya Milli Takımı'nda ise 121 maçta görev aldı.

Yaşadığı uzun dönemli sakatlıklar nedeniyle kariyerinin son yıllarında eski performansından uzaklaşan Alman oyuncu, Manchester United ve Chicago Fire takımlarında da forma giydi.

Alman futbolunun sembol isimlerinden olan Schweinsteiger'in Bayern Münih ile Chicago Fire arasında düzenlenen jübile maçını 75 bin taraftar takip etmişti.

Robben

Kariyerinde Bayern Münih, Real Madrid, Chelsea ve PSV Eindhoven gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen 35 yaşındaki Arjen Robben de, aktif futbol kariyerini noktaladı.

Emekliliğini "Son haftalarda çok düşündüm. Şüphesiz kariyerimin en zor kararı." ifadesiyle duyuran Robben, Almanya'da 8, İngiltere'de 2, İspanya ve Hollanda'da ise birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

2000-2001 sezonundan itibaren forma giydiği takımlarla tüm kulvarlarda 606 maça çıkan Robben, 210 kez rakip fileleri havalandırdı.

Fernando Torres

İspanyol santrafor Fernando Torres, futbol kariyeri boyunca Atletico Madrid, Liverpool, Chelsea ve Milan gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giymişti.

İspanya Milli Takımı'nda 110 karşılaşmada 38 kez ağları sarsan ve 2 kez Avrupa, bir kez de dünya şampiyonluğu yaşayan Torres, forma giydiği kulüplerde ise 1 Şampiyonlar Ligi ile 2 UEFA Avrupa Ligi kupası kazandı. Fernando Torres, kulüp kariyeri boyunca 714 maçta 255 kez ağları sarstı.

Golcü oyuncu, 2018 yılında transfer olduğu Japonya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sagan Tosu'da futbolu bıraktı.

David Villa

Futbolseverlerin Barcelona ve Valencia'dan hatırladığı İspanyol santrfor David Villa, aktif futbol hayatını noktalayan oyuncular arasında yer aldı.

Sporting Gijon, Real Zaragoza, Valencia, Barcelona, Atletico Madrid, New York City, Melbourne City ve Vissel Kobe takımlarında forma giyen Villa, Barcelona ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birer; lig, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nda ise ikişer şampiyonluk kazandı.

İspanya Milli Takımı formasını 98 kez giyen ve 59 gol atan Villa, 2008'de Avrupa, 2010'da ise dünya şampiyonluğu yaşadı.

Yolu Türkiye'den geçen yıldızlar veda etti

Bu yıl emekliye ayrılan sporcular arasında bir dönem Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu Wesley Sneijder, Fenerbahçe forması giyen Van Persie ve Antalyaspor ile Konyaspor'da oynayan Samuel Eto’o yer aldı.

Profesyonel kariyerine, 2002'de altyapısından yetiştiği Ajax'ta adım atan Wesley Sneijder, Real Madrid, Inter, Galatasaray, Nice ve El-Gharafa kulüplerinde de oynadı.

2013'ün ocak ayından 2017 yazına kadar Galatasaray'da top koşturan Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımla 2 lig, 3'er Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 8 kupa sevinci yaşadı.

Hollanda Milli Takımı formasını 134 maçla en fazla giyen futbolcu unvanını taşıyan Sneijder, 35 yaşında yeşil sahalara veda etti.

Futbola 1997 yılında Excelsior altyapısında başlayan Van Persie ise, Feyenoord, Arsenal, Manchester United ve Fenerbahçe'de forma giydi. Bu kulüplerde toplam 592 maça çıkan Hollandalı forvet, 273 kez rakip fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'de 2,5 sezon forma giyen yıldız oyuncu, burada oynadığı 87 resmi maçta 36 gol atmayı başardı.

Hollanda Milli Takımı'nda 50 gol ile en fazla fileleri havalandıran futbolcu unvanına sahip olan Van Persie, Fenerbahçe'den transfer olduğu eski takımı Feyenoord'da futbolu bıraktı.

Kariyeri boyunca Real Madrid, Barcelona, Inter ve Chelsea gibi dev kulüplerde forma giyen ve kariyerine 25 kupa sığdıran Afrika futbolunun yetiştirdiği en önemli yıldız futbolculardan Samuel Eto'o, Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor'un formasını giydikten sonra Katar'a transfer olmuştu.

Barcelona formasıyla 2006 ve 2009'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkmayı başaran Kamerunlu futbolcu, bu kupayı 2010 yılında da Inter ile kazanmayı başarmıştı.

Kamerunlu yıldızın, Süper Lig kariyerinde 89 maçta attığı 50 golün yanı sıra kariyeri boyunca 718 maçta 359 golü bulunuyor.

Samuel Eto'o, aralarında Şampiyonlar Ligi ve Afrika Uluslar Kupası da olmak üzere toplam 25 kupa kazandı.

Kaynak: AA