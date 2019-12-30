Sezon sonunda ilk iki takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, 3, 4, 5 ve 6. takımların play-off oynayacağı 1. Lig'de, play-off etabının ardından bir ekip daha üst lige çıkacak. Ligde son 3 sırada yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek.

İlk 17 haftalık süreci 36 puanla Hatayspor’un lider tamamladığı ligde, Hatayspor’u 6 puan geriden Büyükşehir Belediye Erzurumspor takip etti. 28’er puana sahip Keçiörengücü ile Ekol Göz Menemenspor, 27’şer puanlı Akhisarspor ve Bursaspor play-off barajında yer aldı.

Devreyi 13 puanla tamamlayan Boluspor, 12 puanlı Adanaspor ile 6 puana sahip Eskişehirspor ise düşme hattında bulunuyor.

Fatih Karagümrük ve Akhisarspor’un birer, Cesar Grup Ümraniyespor’un 6 haftayı lider tamamladığı ligde ilk yarıda liderlik koltuğunda yer alan Hatayspor, 9 hafta zirvede yer aldı.

3 takıma ceza

1. Lig'de Eskişehirspor’un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor’un üçer puanı silindi. Bu ekiplerden Eskişehirspor ligde son sırada, Osmanlıspor küme düşme hattının hemen üzerinde yer alırken, geçen yıl Süper Lig’e veda eden Bursaspor ise zirve takibinde yer aldığı ilk devreyi 6. sırada tamamladı.

Ligde 10. hafta mücadelesinde Ekol Göz Menemenspor'a 1-0 mağlup olan Cesar Grup Ümraniyespor, karşılaşmada 6 yabancı oyuncu oynattığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

Seriler

Hatayspor’un 5 maçlık galibiyet serisi yakaladığı ligde, Ekol Göz Menemenspor 4, Akhisarspor, Bursaspor ile Cesar Grup Ümraniyespor ise üçer müsabakadan art arda 3 puanla ayrıldı.

Ekol Göz Menemenspor üst üste 10 maçta, Keçiörengücü art arda 8 karşılaşmada, Akhisarspor, Altay, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Hatayspor üst üste 7 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Adanaspor üst üste 14, Boluspor ile Osmanlıspor ise art arda 8 müsabakada rakiplerine üstünlük kuramadı.

2019-2020 sezonu ilk yarı raporu

En az kart gösterilen haftalar: 11. hafta (41 sarı, 2 kırmızı), 13. hafta (42 sarı, 1 kırmızı)

En fazla kart gösterilen haftalar: 7. hafta (59 sarı, 3 kırmızı), 12. hafta (60 sarı, 2 kırmızı)

Kırmızı kart gösterilmeyen hafta: Yok

En fazla sarı kart gösterilen hafta: 12. hafta (60)

En az sarı kart gösterilen hafta: 11. hafta (41)

Futbolcuları kırmızı kart görmeyen takımlar: Altınordu, Fatih Karagümrük

Futbolcuları en fazla kırmızı kart gören takım: Adanaspor (8)

Futbolcuları en fazla sarı kart gören takım: Adanaspor (60)

Futbolcuları en az sarı kart gören takımlar: Altınordu, Hatayspor (37)

Skorların tasnifi: Ligde 153 maçın 46'sı beraberlikle tamamlandı. 73'ü ev sahibi (1'i hükmen), 34'ü de deplasman takımı olmak üzere 107 maç bir ekibin galibiyetiyle bitti ve maçlarda 17 ayrı skor görüldü

En çok görülen skor: 1-0 (30)

Diğer skorlar: 2-1 (26), 0-0 (19), 1-1, 2-0 (17), 3-1 (11), 3-2 (10), 2-2 (9), 3-0 (5), 4-0, 4-1 (3), 3-3, 4-2, 4-3 (1)

En az beraberlik görülen hafta: 7, 9. ve 12. hafta (1)

En fazla beraberlik görülen hafta: 3. ve 10. hafta (5)

Deplasmanda en farklı skorla kazanan takım: Ekol Göz Menemenspor-Hatayspor (0-4)

Kendi sahasında en farklı skorla galip gelen takımlar: Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu, İstanbulspor-Fatih Karagümrük (4-0)

Ev sahibi takımların en başarılı olduğu hafta: 8. hafta (6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet: 20 puan)

Deplasman takımlarının en başarılı olduğu hafta: 11. hafta (3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi: 13 puan)

Deplasman takımlarının galip gelemediği hafta: 5. hafta

Ev sahibi takımların en başarısız olduğu hafta: 11. hafta (2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi: 10 puan)

Deplasman takımlarının en başarısız olduğu haftalar: 5. hafta (4 beraberlik, 5 yenilgi: 4 puan)

En az galip gelen takımlar: Adanaspor, Boluspor (2)

En fazla galip gelen takım: Hatayspor (11)

En fazla berabere kalan takımlar: Boluspor, İstanbulspor, Keçiörengücü (7)

En az berabere kalan takımlar: Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eskişehirspor, Hatayspor (3)

En fazla yenilen takım: Eskişehirspor (10)

En az yenilen takımlar: Hatayspor, Keçiörengücü (3)

En fazla gol atan takım: Cesar Grup Ümraniyespor (28)

En az gol atan takım: Boluspor (14)

En fazla gol yiyen takım: Eskişehirspor (31)

En az gol yiyen takım: Keçiörengücü (10)

Kendi sahasında en başarılı takım: Hatayspor (8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik: 22 puan)

Kendi sahasında en başarısız takım: Fatih Karagümrük (8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet: 8 puan)

Kendi sahasında en fazla galip gelen takım: Hatayspor (7)

Kendi sahasında en az galip gelen takımlar: Adanaspor, Boluspor, Fatih Karagümrük (2)

Kendi sahasında en fazla berabere kalan takım: Adanaspor (5)

Kendi sahasında en az berabere kalan takımlar: Bursaspor, Eskişehirspor, Hatayspor (1)

Kendi sahasında en fazla yenilen takımlar: Eskişehirspor, Fatih Karagümrük (4)

Kendi sahasında yenilmeyen takımlar: Akhisarspor, Hatayspor

Kendi sahasında en fazla gol atan takım: Cesar Grup Ümraniyespor (17)

Kendi sahasında en az gol atan takım: Altay (6)

Kendi sahasında en fazla gol yiyen takım: Adanaspor (14)

Kendi sahasında en az gol yiyen takımlar: Hatayspor, Keçiörengücü (3)

Deplasmanda en başarılı takım: Ekol Göz Menemenspor (9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi: 17 puan)

Deplasmanda en başarısız takım: Adanaspor (8 maçta 1 beraberlik, 7 yenilgi: 1 puan)

Deplasmanda en fazla galip gelen takım: Ekol Göz Menemenspor (5)

Deplasmanda galibiyeti olmayan takımlar: Adanaspor, Altınordu, Boluspor

Deplasmanda en fazla berabere kalan takım: Keçiörengücü (5)

Deplasmanda en az berabere kalan takımlar: Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Cesar Grup Ümraniyespor, Osmanlıspor (1)

Deplasmanda en fazla yenilen takımlar: Adanaspor, Osmanlıspor (7)

Deplasmanda en az yenilen takımlar: Altay, Ekol Göz Menemenspor, Fatih Karagümrük, Keçiörengücü (2)

Deplasmanda en fazla gol atan takım: Altay (16)

Deplasmanda en az gol atan takım: Altınordu (3)

Deplasmanda en fazla gol yiyen takımlar: Cesar Grup Ümraniyespor, Eskişehirspor (18)

Deplasmanda en az gol yiyen takımlar: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Keçiörengücü (7)

Not: Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'un aldıkları ceza puanları değerlendirmeye katılmamıştır.

TFF 1. Lig'de ilk yarı gol raporu

Ligin ilk yarısındaki 153 müsabakada Ekol Göz Menemenspor'un 3-0 hükmen ilan ediliği Cesar Grup Ümraniyespor maçı dahil, 367 gol atılırken, maç başına gol ortalaması 2,4, hafta başına düşen gol sayısı da 21,6 olarak gerçekleşti.

Cesar Grup Ümraniyespor, attığı 28 golle en skorer takım unvanını aldı. Bu ekibi 26 golle İstanbulspor ve 25 golle de Bursaspor izledi. Boluspor ise 14 golle en az skor üreten ekip olarak dikkati çekti.

İlk yarıda en fazla gol yiyen ekip ise rakiplerinin 31 kez skor üretmesini engelleyemeyen Eskişehirspor oldu. Bu ekibi 28 golle Adanaspor, 26'şar golle de Cesar Grup Ümraniyespor, İstanbulspor ve Osmanlıspor izledi.

Lider Hatayspor ile 9. sıradaki Ekol hastanesi Balıkesirspor, geride kalan 17 müsabakada 13'er gol yiyerek en iyi savunma performansına imza attılar.

Gol krallığı yarışında zirve Emircan Altıntaş'ın

Cesar Grup Ümraniyespor'dan Emircan Altıntaş, 11 golle krallık yarışında ilk sırayı aldı.

Emircan Altıntaş'ı 8'er golle Akhisarspor'dan Burhan Eşer, Cesar Grup Ümraniyespor'dan Ghislain Gimbert, Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika ve Altay'dan Marco Paixao takip etti.

Gollerin dağılımı

Ligdeki 367 golün 214'ünü ev sahibi ekipler, 153'ünü deplasman takımları attı.

Gollerin 2'si hükmen olmak üzere 271'i ayakla, 53'ü kafayla, 33'ü penaltıdan atılırken, futbolcular 8 kez topu kendi ağlarına gönderdi. Müsabakaların ilk 45 dakikalık bölümünde 151, ikinci yarılarda ise 216 gol kaydedildi.

Toplam 42 penaltı kararının verildiği ligde, bunların 33'ü gole çevrildi. Eskişehirspor ve İstanbulspor 2'şer, Akhisarspor, Altınordu, Boluspor, Cesar Grup Ümraniyespor ve Ekol Göz Menemenspor ise 1'er penaltı atışından faydalanamadı.

Lehine 5 penaltı kararı verilen Akhisarspor, bunlardan 4'ünü gole çevirdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İstanbulspor ve Osmanlıspor ligin ilk devresiden penaltı vuruşundan gol bulamadı.

Kaleyi şaşıranlar

Ligde 7 takımdan 8 oyuncu kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.

Adanaspor'dan Ahmet Dereli, Boluspor'dan Burak Bekaroğlu, Cesar Grup Ümraniyespor'dan Gökhan Süzen ile Timur Temeltaş, Eskişehirspor'dan Mevlüt Çelik, Hatayspor'dan Mesut Çaytemel, Osmanlıspor'dan Oğuz Yıldırım ve İstanbulspor'dan Wellington kendi kalesine gol kaydetti.

TFF 1. Lig'de kart raporu

Ligin ilk yarısında hafta başına 2,82 kırmızı ve 49,4 sarı kart ortalaması oluştu. Hakemler, 12. haftadaki Adanaspor-Giresunspor maçında 12, 6. haftadaki Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Giresunspor karşılaşmasında ise 11 sarı kart gösterdi.

3. haftadaki Altay-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, 11. haftadaki Adana Demirspor-Eskişehirspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor ve 14. haftadaki Bursaspor-Giresunspor müsabakalarında hakemler sarı kartlarına birer kez başvurdu.

İlk devrede 6 müsabakada hakemler kırmızı kartlarını ikişer kez kullandı.

Sarı kartlar

Adanaspor, 60 kezle ligin ilk yarısında en fazla sarı kart gören ekip oldu. Adanaspor'u 59 sarı kartla Osmanlıspor izledi.

Ligin en az sarı kart gören ekipleri ise hakemlerin 37'şer kez uyarı verdiği Altınordu ile Hatayspor oldu.

Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit, 9 kez ile en fazla sarı kart gören isim olurken, bu oyuncuyu 8 kartla Cesar Grup Ümraniyespor'dan Vasco Fernandes takip etti.

Kırmızı kartlar

Toplam 48 kırmızı kartın gösterildiği TFF 1. Lig'de Altınordu ve Fatih Karagümrüklü futbolcular takımlarını hiç eksik bırakmadı.

Adanasporlu futbolcular 8, Cesar Grup Ümraniyespor ve İstanbulsporlu futbolcular ise dörder kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Hatayspor'dan Kubilay Sönmez ile İstanbulspor'dan Ali Aytemur ikişer kez kırmızı kart gördü.

Takımlara göre kartlar

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu ilk yarı kart raporu şöyle: