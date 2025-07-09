Açık 34.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 09.07.2025 14:59

Yeni sezonda Süper Lig ve 1. Lig maçlarına kimlikle de girilebilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarına T.C. kimlik kartıyla da girilebileceğini açıkladı.

Yeni sezonda Süper Lig ve 1. Lig maçlarına kimlikle de girilebilecek

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig ve 1. Lig'de 2014 Nisan ayından bu yana devam eden biletleme ve müsabakalara giriş süreçlerinde yeni bir döneme geçildiği belirtildi.

Taraftarların statlara erişimlerinin kolaylaştırılmaya çalışıldığı vurgulanarak, "TFF'nin stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarını güncel teknolojiye göre geliştirmesiyle birlikte, 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyumlara girişlerine imkan sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Alınan kararla kulüplerin anlaşma sağladıkları bilet satış firmalarıyla satış ve stadyuma giriş esaslarını belirleme hakkına sahip olacağı aktarıldı.

ETİKETLER
TFF Süper Lig TFF 1. Lig
Sıradaki Haber
Spor dünyasında teknolojiye güven neden hala eksik?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:06
Rusya: Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına saldırı düzenledik
15:02
Polonya’da Grok'un uygunsuz paylaşımları nedeniyle X’in kapatılması değerlendiriliyor
14:37
Eğitim sisteminde değişiklik olacak mı?
14:17
"Korsan gözlükçüler"i önleyecek düzenleme yolda
14:13
Otomotiv ihracatında ilk yarı rekoru
13:56
Bolu'daki otel yangını davasında otel müdürü savunma yaptı
Antalya'da buğday hasadının sonuna gelindi
Antalya'da buğday hasadının sonuna gelindi
FOTO FOKUS
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ