Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetiyor

Ligden düşmesi kesinleşen iki takım prestij için sahaya çıkacak.

20 puanla ligin son sırasında yeralan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, haftalar öncesinde küme düşmüştü.

Çaykur Rizespor da Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Yukatel Kayserispor'dan puan almasıyla matematiksel olarak lige veda etti. Rizespor, 35 maç sonunda 33 puan toplayarak averajla 18. sırada yer alıyor.

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[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

1. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Yusuf Sarı'nın şutunda kaleci Abdulsamed Damlu topu kornere çeldi.

GOL - 7. dakikada konuk ekip öne geçti. Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Aminu Umar, iyi yükselerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

GOL - 10. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Ponck'un pasıyla topla buluşan Yusuf Sarı'nın sağ çaprazdan yaptığı sert şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

GOL - 45+1 dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Haqi Osman, orta sahadan kaptığı topu Tetteh'e verdi. Tetteh'in bekletmeden gönderdiği pasta topla buluşan Rahman Buğra Çağıran, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Sarper Barış Saka, Ali Saygın Ögel, Gökhan Barcın

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Muhammed Emin Sarıkaya (Dk. 33 Karim Hafes), Barış Başdaş, Campi, Awuku, Atakan Müjde, Jospin, Mert Miraç Altıntaş, Rahman Buğra Çağıran, Haqi Osman, Tetteh

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eren Albayrak, Emirhan Topçu, Ponck, Gökhan Gönül, Sabo, Phiri, Aminu Umar, Deniz Hümmet, Yusuf Sarı, Cisse

Goller: Dk. 7 Aminu Umar, Dk. 10 Yusuf Sarı (Çaykur Rizespor), Dk. 45+1 Rahman Buğra Çağıran (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 9 Gökhan Gönül (Çaykur Rizespor)