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Yeni Malatyaspor'da iki koronavirüs vakası
Yeni Malatyaspor'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tüm futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Covid-19 testi yapıldığı belirtildi.
"Yapılan testler neticesinde iki futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır."
Covid-19 test sonuçları hakkında bilgilendirme. pic.twitter.com/dqDXLTNa5U— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) October 29, 2020
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 22:42
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