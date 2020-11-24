Kulüp yaptığı açıklamada, futbolcuların tedavi sürecinin başladığını belirtti.

Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/RAzky1P9Oe — Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) November 24, 2020

Sarı siyahlı ekipte koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı da böylece 3 oldu.

Cueva kadro dışı bırakıldı

Yeni Malatyaspor'da Perulu Christian Alberto Cueva, kadro dışı bırakıldı.

Yönetim, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun raporu ve isteği doğrultusunda Christian Alberto Cueva'yı kadro dışı bıraktı.

Perulu futbolcunun kadro dışı bırakılmasına gerekçe olarak, disiplinsiz davranışları gösterildi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürecek.