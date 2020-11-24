Yeni Malatyaspor'da 2 pozitif vaka daha
Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüp yaptığı açıklamada, futbolcuların tedavi sürecinin başladığını belirtti.
Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/RAzky1P9Oe— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) November 24, 2020
Sarı siyahlı ekipte koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı da böylece 3 oldu.
Cueva kadro dışı bırakıldı
Yeni Malatyaspor'da Perulu Christian Alberto Cueva, kadro dışı bırakıldı.
Yönetim, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun raporu ve isteği doğrultusunda Christian Alberto Cueva'yı kadro dışı bıraktı.
Perulu futbolcunun kadro dışı bırakılmasına gerekçe olarak, disiplinsiz davranışları gösterildi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürecek.
Profesyonel futbolcumuz Christian Alberto Cueva, Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu’nun raporu ve isteği doğrultusunda, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur. pic.twitter.com/0qSMdmphRj— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) November 24, 2020
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