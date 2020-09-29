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Yeni Malatyaspor Semih Kaya'yı transfer etti
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 29 yaşındaki savunma oyuncusu Semih Kaya'yı transfer etti.
Sarı Siyahlılar, Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren Semih Kaya’yı renklerine bağladı.
Galatasaray alt yapısında yetişen Semih Kaya 2017 yılında 2 milyon euro bonservis bedeli ile Çekya’nın Sparta Prag takımına transfer olmuştu.
2018-2019 sezonunda Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen oyuncu Yeni Malatyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Huzurlarınızda Semih Kaya— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) September 29, 2020
pic.twitter.com/v8lXsVb4L0
Etiketler: Yeni Malatyaspor Semih Kaya transferSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 19:10
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