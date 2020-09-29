Haber Giriş: Kaynak: AA
2020 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası iptal edildi
Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM), 2020 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'nı iptal etti.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, "UIPM, 30 Kasım-8 Aralık tarihlerinde Meksika Cancun'da yapılması planlanan UIPM 2020 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'nın iptal edildiğini duyurdu." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, UIPM Başkanı Klaus Schormann'ın, Meksika Modern Pentatlon Federasyonuna şampiyona organizasyonu için gösterdiği çabadan dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.
Etiketler: Uluslararası Modern Pentatlon Birliği Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası Modern pentatlonSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 18:07
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