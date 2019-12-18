Yeni Malatyaspor beraberlikle turladı18 Aralık 2019 Çarşamba 15:58 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 16:01
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3-1 kazandığı maçın rövanşında TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile deplasmanda 2-2 berabere kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor, son 16 turuna yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövan maçında Keçiörengücü ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi. İlk maçtaki skor avantajını kullanan BtcTurk Yeni Malatyaspor son 16'ya adını yazdırdı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un golleri 78. dakikada Moryke Fofana ve 87. dakikada Guilherme'den gelirken, Keçiörengücü'nün gollerini ise 50. ve 63. dakikalarda Abdulkadir Kuzey kaydetti.
Malatya'da oynanan ilk maçta rakibini 3-1 mağlup eden BtcTurk Yeni Malatyaspor, skor avantajıyla tur atlatayan taraf oldu.
50. dakikada Keçiörengücü 1-0 öne geçti. Abdulkadir Kuzey'in ceza sahasında dönerek yaptığı vuruşta top filelerle buluştu.
63. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Soldan ceza sahasına giren Diabang, topu içeriye çevirdi. İshak Çakmak'ın şutunda kaleciden dönen topu Abdulkadir Kuzey tamamladı: 2-0.
78. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Robin Yalçın'ın uzun pasında soldan ceza sahasına giren Fofafa'nın çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.
87. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Erkan Kaş'ın soldan pasında Guilherme, penaltı noktası civarında yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2.
Sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan BtcTurk Yeni Malatyaspor, adını son 16 turuna yazdırdı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Sezgin Çınar
Keçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek (Dk. 90+1 Erdem Onur Beytaş), Diarra, Cihan Can, Soner Gönül, İshak Çakmak, Uğur Utlu, Burak Aydın (Dk. 79 Madinda), Diabang, Hasan Bilal (Dk. 64 Mendy), Abdulkadir Kuzey
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ufuk Ceylan, Özer Özdemir, Mustafa Akbaş, Hadebe, Erkan Kaş, Ahmet Ildız, Acquah (Dk. 46 Robin Yalçın), Chaaleli (Dk. 75 Fofana), Bifouma, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 64 Guilherme), Jahovic
Goller: Dk. 50 ve 63 Abdulkadir Kuzey (Keçiörengücü), Dk. 78 Fofana, Dk. 87 Guilherme (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 68 Hadebe (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 33 Soner Gönül, Dk. 59 Abdulkadir Kuzey, Dk. 74 Uğur Utlu (Keçiörengücü)
Kaynak: TRT SPOR, AA