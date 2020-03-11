Haber Giriş: Kaynak: AA
Yeni Malatya Stadyumu dezenfekte edildi
[Fotoğraf: AA]
Yeni Malatya Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.
Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında bu akşam oynanacak 19. hafta erteleme maçı öncesi Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri stadyumda dezenfekte çalışması yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Yeni Malatyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Malatya Büyükşehir Belediyemiz, Trabzonspor maçı öncesi stadımızın futbolcu soyunma odaları, koridorları, lavaboları, turnikeleri, parmaklıkları ve temas edilebilecek tüm noktalarını dezenfekte ederek taraftarımızın gönül rahatlığıyla kullanımına hazır hale getirdi." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Yeni Malatya Stadyumu dezenfekte yeni tip koronavirüs kovid-19 süper lig BtcTurk Yeni Malatyaspor TrabzonsporSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 16:35
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