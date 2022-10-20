Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yelkenli tekne yarışlarında fenalaşan doktor hayatını kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam eden, 34. American Hospital The Bodrum Cup yarışlarında fenalaşan doktor yarışmacı hayatını kaybetti.
Dün, Çökertme-Kissebükü etabı geçilen yarışlarda tekneler akşam saatlerinde Kissebükü Koyu'na ulaştı. Cape Horn isimli teknede yarışan 59 yaşındaki Dr. Nihan Eren, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle fenalaştı.
Sağlık ekiplerince ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Eren, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İlçedeki özel bir klinikte çalıştığı öğrenilen Nihat Eren'in cenazesi, ön otopsi işlemlerinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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