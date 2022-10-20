Evinde 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'u henüz ilk dakikada mağlup duruma düştüğü maçta 2-1 yenen Denizli temsilcisi, geçen sezon ligde 20 Mayıs'ta Erzurumspor'u 4-0 yendiği ligin son sınavının ardından ilk kez resmi maç kazandı.

Transfer yasaklısı takımdaki paraşütsüz düşüş ve geçen hafta Boluspor deplasmanı dönüşü altyapı oyuncularının da içinde bulunduğu minibüsün Afyonkarahisar'da yaptığı kaza sonrası çok zor günler geçiren yeşil-siyahlılar, kupadaki galibiyetle biraz olsun moral buldu.

Denizlispor, ligde cumartesi günü Altınordu'yu ağırlayacağı Ege derbisinde yeni bir başlangıç yapmaya çalışacak.