Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İskenderunspor Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırdı
TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor, kulüpte üst yöneticilik görevini yürüten Hollandalı futbol adamı Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, Riekerink ile karşılıklı anlaşarak dostane şekilde yollar ayrıldı.
Riekerink'in kariyerinde yeni bir sayfa açma düşüncesi nedeniyle bu ayrılığın gerçekleştiği bildirilen açıklamada, "Riekerink'e kulübümüze vermiş olduğu tüm hizmetler ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
TEŞEKKÜRLER JAN OLDE RİEKERİNK pic.twitter.com/foUe453HEZ— İskenderunspor (@iskenderunspor_) October 20, 2022
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