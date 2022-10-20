Yapılan açıklamaya göre, Riekerink ile karşılıklı anlaşarak dostane şekilde yollar ayrıldı.

Riekerink'in kariyerinde yeni bir sayfa açma düşüncesi nedeniyle bu ayrılığın gerçekleştiği bildirilen açıklamada, "Riekerink'e kulübümüze vermiş olduğu tüm hizmetler ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.