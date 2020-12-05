Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 19:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yasin Öztekin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Demir Grup Sivassporlu futbolcu Yasin Öztekin, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karantina sürecinin başladığını belirtti.
"Hissettiğim belirtilerin ardından yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi ama takımımı bu süreçte yalnız bırakacağım için üzgünüm. En kısa sürede daha güçlü döneceğim."
December 5, 2020
Etiketler: Sivasspor Koronavirüs
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