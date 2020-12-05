Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 18:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ın divan kurulu toplantısı 19 Aralık'ta yapılacak
Beşiktaş Kulübünün divan kurulu toplantısı, 19 Aralık Cumartesi günü internet ortamında yapılacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle internet ortamında gerçekleştirilecek toplantı saat 12.00'de başlayacak.
Toplantı, kulübün YouTube kanalından canlı yayımlanacak.
Etiketler: Beşiktaş
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