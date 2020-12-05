Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği Alanyaspor'un namağlup unvanına son verdi
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'in 11. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği, 6 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Berat Ayberk Özdemir ve Portekizli Daniel Candeias'ın golleriyle 2-1 kazanan Gençlerbirliği, hem galibiyet hasretine hem de rakibinin namağlup unvanına son verdi.
Lider Aytemiz Alanyaspor bu sezon ilk yenilgisini yaşarken, Gençlerbirliği 6 maç sonra kazandı.
Başkent temsilcisi, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi ligdeki tek galibiyetini 4. haftada Beşiktaş deplasmanında 1-0'lık skorla elde etmişti.
Daha sonra oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan başkent ekibi, Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle kötü gidişata son verdi.
Puanını 8'e yükselten Gençlerbirliği, 12. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.
Etiketler: Gençlerbirliği Alanyaspor Süper Lig
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