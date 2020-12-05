Gençlerbirliği lideri devirdi
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi.
Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor karşısında 41. dakikada Berat Özdemir'in golü ile 1-0 öne geçti. Ankara ekibi soyunma odasına 1-0 önde gitti.
İkinci yarıda baskıya devam eden Gençlerbirliği, Daniel Candeias'ın 75. dakikada attığı gol ile topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı.
Konuk ekip Alanyaspor, rakip kalede baskısını arttırdı, 83. dakikada Anastasios Bakasetas'ın penaltı golü ile farkı 1'e düşürdü. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 2-1 Gençlerbirliği galibiyeti ile sonlandı.
Süper Lig'de oynadığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılamayan Gençlerbirliği, kötü gidişata bu maçla son verdi.
Gençlerbirliği, Süper Lig'de puanını 8'e çıkardı. Aytemiz Alanyaspor bu sezon ilk mağlubiyetini yaşayarak 23 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
9. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta yerden direk dibine giden topa iyi uzanan kaleci Nordfeldt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
24. dakikada sağdan Johansson'un ortasında arka direkte boşta kalan Candeias'ın gelişine vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
30. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Marafona gole izin vermedi.
40. dakikada Soner Dikmen'in sağ kanattan ortasında ön direkte Arda Kızıldağ'ın dokunduğu top üstten dışarı gitti.
41. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Candeias'ın pasında topu ceza yayının solunda kontrol eden Berat Ayberk Özdemir'in sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Candaş Elbil
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Piris da Motta, Berat Ayberk Özdemir, Candeias, Soner Dikmen, Sio, Stancu
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Ahmet Gülay, Siopis, Salih Uçan, Davidson, Bakasetas, Mustafa Pektemek, Babacar
Gol: Dk. 41 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği)
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