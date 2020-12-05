İzmir'de kazanan yok
Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Göztepe-Hes Kablo Kayserispor maçını 1-1 sona erdi.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayan mücadelede ilk yarı dikkate değer tehlike pozisyon yaşanmadan 0-0 tamamlandı.
İkinci yarıda Kayserispor adında 73. dakikada golü bulan Henrique takımını 1-0 öne geçirdi. 86. dakikada sahneye çıkan Soner ise ev sahibi Göztepe'ye 1 puanı getiren golü kaydetti.
Bu sonuçla Göztepe puanını 15'e yükseltirken, Kayserispor da 8. puanını hanesine yazdırdı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
Karşılaşmanın 29. dakikasında ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Sapunaru'nun şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
34. dakikada Lennon ceza sahası sağ çaprazında bekleyen Lopes’e pas verdi. Lopes gelen topu kontrol ettikten sonra kaleye vurdu, top kaleci İrfan Can’da kaldı.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
Karşılaşmanın 64. dakikasında sağ kanattan Miguel Lopes'in ortasında ceza sahası içindeki Lennon'un şutunda top direğin yanından auta gitti.
72. dakikada Fernandes'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasındaki Pedro Henrique'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
GOL - 73. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Aziz Eraltay'ın pasıyla topla ceza alanına giren Pedro Henrique, sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
79. dakikada Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı ve tribüne yollandı.
GOL - 86. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Halil Akbunar'ın pasında ceza aalanı içindeki Soner Aydoğdu'nun vurduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
89. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde oluşan karambolde Napoleoni'nin vuruşunda kaleci İsmail Çipe topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Dk. 57 Mossoro), Soner Aydoğdu, Nwobodo (Dk. 57 Napoleoni), Guilherme (Dk. 76 Tripic), Cherif Ndiaye
Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Lennon, Campanharo, Attamah, Pedro Henrique (Dk. 79 Manzala), Kvrzic, İlhan Parlak (Dk. 63 Fernandes)
Goller: Dk. 73 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 86 Soner Aydoğdu (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 28 Yalçın Kayan, Dk. 52 Berkan Emir (Göztepe), Dk. 40 Kolovetsios, Dk. 90+5 Lennon (Hes Kablo Kayserispor)
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