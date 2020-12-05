Bakan Haşimoto, Tokyo Valisi Koike Yuriko ve Komite Başkanı Mori Yoşiro, Tokyo Olimpiyatlarına yönelik masraf hacminin hesaplandığı toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda, üç tarafın da destek vereceği ertelenme masrafları ile komitenin destek vermeyeceği koronavirüs önlemlerini kapsayacak toplam masrafların, 294 milyar yen (2,83 milyar dolar) seviyesine ulaşacağı açıklandı.

Toplantının basına açık bölümünde konuşan Haşimoto, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) tam desteğini aldıklarını belirterek, "Hem sporcu ve müsabakalara daha fazla odaklanmış hem de modernleştirilmiş ve etkisi artırılmış bir turnuva fikrini savunuyoruz." dedi.

Haşimoto, "Ulusal rolü gereği, Covid-19 ile mücadele ve salgın hastalıkların kontrolüne yönelik, anlaşılan mutabakat çerçevesinde hükümetimiz ne yapması gerekiyorsa yapacak. Çabalamalıyız ki, halkımız da hükümetinin omuzlayacağı oran ve miktarı farkına varabilsin." diye konuştu.

Vali Koike de "Hepimiz, oyunların güvenli bir şekilde düzenlenmesi hedefini paylaşıyoruz ve rollerimiz doğrultusunda masrafları üstleneceğiz. Emniyetli ve randımanı artırılmış bir turnuva için Tokyo halkının anlayışına sığınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Komite Başkanı Mori ise "Organizasyonu, yanlışa mahal vermeden, gerçekleştirmek için kuvvetli bir finansal altyapı olmazsa olmaz. Gelirlerin sağlama alınması ve masrafların sınırlanması için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Lokasyon, kiralama ve depolama

Toplantı sonucunda, ertelenme kaynaklı masrafın 198 milyar yen (1,90 milyar dolar), Covid-19 önlemlerine ait harcamaların ise 96 milyar yen (922 milyon dolar) olacağı hesap edildi.

Ertelenme masraflarında, Komite 103 milyar yen (990 milyon dolar), Valilik 80 milyar yen (768 milyon dolar) ve merkezi hükümet 15 milyar yenlik (144 milyon dolar) kısmı karşılayacak.

Bu masraflar, turnuva lokasyonlarının temin edilmesi, ekipmanların kiralama ve depolama ücretleri ile işçiliği kapsayacak.

Test sistemi, tıbbi ekipman

Covid-19 ile mücadelede kullanılacak 96 milyar yenlik (921 milyon dolar) harcamaya ise merkezi hükümet 56 milyar yen (537 milyon dolar) ve Valilik 40 milyar yen (384 milyon dolar) destek verecek.

Komitenin desteklemediği bu harcama kalemi, test sistemi dahil sağlık altyapısının inşası ve enfeksiyon kontrolü için tıbbi ekipman tedarikini içerecek.

Erteleme öncesi 1,35 trilyon yen tahmini

Erteleme öncesi Olimpiyatların, Komitenin 603 milyar yen (5,79 milyar dolar), Valiliğin 597 milyar yen (5,73 milyar dolar), merkezi hükümetin 150 milyar yenlik (1,44 milyar dolar) bölümü karşılayacağı toplamda 1,35 trilyon (12,95 milyar dolar) yene mal olması bekleniyordu.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.