İttifak Holding Konyaspor haftayı kayıpsız kapattı. Süper Lig'in 11'inci hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Yeşil Beyazlılar, rakibini 2-0 mağlup etti.

Konyaspor'a galibiyeti geterin golleri 13. dakikada penaltıdan Uğur Demirok ile 63. dakikada Amir Hadziahmetovic attı.

Erzurum ekibinde Mehmet Murat Uçar maçın 12'inci dakikasında kırmızı kart gördü.

Erzurum temsilcisi, yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı ilk maçta mağlup oldu.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 15'e yükseltirken, 7 haftadır 3 puana hasret olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 9 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

KIRMIZI KART - 11. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Hurtado'nun ceza sahası dışından şutunda top Murat Uçar'ın eline çarparak auta gitti. Daha sonra VAR'a giden hakem Halis Özkahya, pozisyonu izledikten sonra penaltıya hükmetti. Hakem Murat Uçar'ı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

GOL - 13. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Uğur Demirok, topu filelerle buluşturdu: 1-0.

23. dakikada Obertan'ın ceza sahasına yakın noktadan çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

40. dakikada orta sahadan taşıdığı topla ceza sahasına giren Rashad Muhammed'in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Sehic, son anda kornere çeldi.

45. dakikada Hurtado'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa hiçbir takım arkadaşı dokunamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, İttifak Holding Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi dokunamayan Hadziahmetovic'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Kayacan Erdoğan'da kaldı.

54. dakikada Hurtado'nun kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.

GOL - 62. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Hadziahmetovic, rakip takım oyuncularını çalımlayarak girdiği ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle bitti.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Uğur Demirok, Guilherme, Jevtovic (Dk. 87 Oğuz Kağan Güçtekin), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 79 Ahmet Çalık), Milosevic (Dk. 73 Shengelia), Hurtado (Dk. 86 Ahmet Karademir), Hadziahmetovic, Daci (Dk. 79 Ömer Ali Şahiner)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Novikovas (Dk. 87 Ömer Şişmanoğlu), Baumal, Rashad Muhammed (Dk. 88 Donald), Obertan (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Sissoko (Dk. 18 Osman Çelik), Ricardo Gomes (Dk. 67 Emrah Başsan)

Goller: Dk. 13 Uğur Demirok (Penaltıdan), Dk. 62 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 11 Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kart: Dk. 54 Gökhan Kardeş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)