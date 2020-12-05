Zirve yarışında kritik bir galibiyet alan Galatasaray’ın gollerini 32. dakikada Diagne, 64. dakikada Santos kendi kalesine ve 90+4. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Bu karşılaşmada gol atan Senegalli golcü Diagne sarı kırmızılı ekipte Fatih Terim döneminin 1000. golünü de atmış oldu.

Sarı kırmızlıların 22 yaşındaki oyuncusu Kerem Aktürkoğlu da kariyerindeki ilk Süper Lig golünü kaydetti.

80. dakikada Hatayspor’da Gökhan Karadeniz gördüğü ikinci sarı kartın ardında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde çıktığı son 6 haftada mağlubiyet görmeyen sarı-kırmızılı takım liderlik yarışında puanını 23’e çıkarttı.

Ligde 4 hafta sonra mağlup olan Atakaş Hatayspor ise 12 puanda kaldı.

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray Fatih Karagümrük’e konuk olurken, Atakaş Hatayspor ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlayacak.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

16. dakikada Taylan Antalyalı'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Emre Akbaba şutunu çekerken, önünü hızla kapatan üç rakibi topun geçmesini engelledi.

17. dakikada Selim Ilgaz'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Akintole, ceza sahası dışı sol çaprazda kaleci Fatih Öztürk'ün de çıktığını görerek vuruşunu yaptı. Fatih'i geçen top uzak direğin yanından auta gitti.

25. dakikada Feghouli'nin derinlemesine pasında ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne, uygun durumda meşin yuvarlağı üstten farklı şekilde auta attı.

GOL - 32. dakikada Feghouli'nin ortasını ceza sahasının uzak köşesinde kontrol eden Diagne'nin vuruşu direğe çarpıp ağlarla buluştu. 1-0

Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Emre Taşdemir'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

52. dakikada soldan ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın yerden pasında altıpas gerisindeki Diagne'nin uygun durumda bekletmeden vurduğu top üstten auta gitti.

62. dakikada Galatasaray kalesinde arka arkaya şut fırsatları yakalayan Atakaş Hatayspor'da top son olarak ceza sahası içi sol çaprazdaki Selim Ilgaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğin yanından oyun alanını terk etti.

GOL - 64. dakikada Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşun ardından Oğulcan'ın uzak köşedeki kafa vuruşu savunmadaki Pablo Santos'a çarptı ve top ağlarla buluştu. 2-0

73. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un kaleyi cepheden gören pozisyonda çıkardığı sert şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

KIRMIZI KART - 80. dakikada Gökhan Karadeniz, az önce oyuna giren Etebo'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.

86. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ortasında altıpas gerisinde yükselen Sekidika'nın kafayla vurduğu top, kaleci Munir'de kaldı.

90+4. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, pasını sol tarafta bulunan Ömer Bayram'a aktardıktan sonra ceza sahasına koşusuna devam etti. Ömer'den topu yeniden alan Kerem, plase vuruşla fileleri havalandırdı: 3-0.

Müsabaka ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Erkan Özdamar

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 79 Ömer Bayram), Emre Kılınç (Dk. 80 Oghenekaro Etebo), Oğulcan Çağlayan (Dk. 70 Sekidika), Emre Akbaba (Dk. 88 Kerem Aktürkoğlu), Diagne (Dk. 88 Ali Yavuz Kol).

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Burak Can Çamoğlu, Rayane, Sackey, Traore (Dk. 58 Gökhan Karadeniz), Selim Ilgaz (Dk. 67 Aaron Boupendza), Akintole (Dk. 85 Helder Barbosa), Diouf

Goller: Dk. 32 Diagne, Dk. 64 Santos (kendi kalesine), Dk. 90+4 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 9 Diagne, Dk. 59 Marcao, Dk. 69 Emre Taşdemir (Galatasaray), Dk. 74 Gökhan Karadeniz (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 80 Gökhan Karadeniz (Atakaş Hatayspor)