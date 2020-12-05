Dünyayı saran yeni çizgi film. Dünya Tekvando Federasyonu da branşı tabana yaymak için Pijamaskeliler ile işbirliğine gitti.

Bu işbirliğinde tanıtım yüzü ise, Tokyo 2020'de madalya umutlarımızdan Hatice Kübra İlgün oldu.

Ülkemizde de çok sevilen çizgi film serisi ile tekvandonun çocuklara daha çok sevdirilmesi amaçlanıyor.

Hatice Kübra İlgün WT’nin Tanıtım Yüzü…



Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) taekwondonun tabana yayılması için dünyaca ünlü çizgi film Pijamaskeliler ile işbirliğine gitti. @WorldTaekwondo1 @HaticeKbralgn1 @PJMasks pic.twitter.com/BgwWakGZac — Taekwondo Federasyonu (@tkdfed) December 5, 2020

Projenin tanıtımı için dünyanın 9 ünlü sporcusu seçildi. Ülkemizi Tokyo 2020'de temsil edecek Hatice Kübra İlgün’ün de yer aldığı proje için bir de video hazırlandı.

Videoda Hatice Kübra İlgün’ün 2 kez Grand Prix altın madalyası kazandığına vurgu yapılırken, milli tekvandocunun özelliği olarak da ‘cesareti’ gösterildi.