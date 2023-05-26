Yarı finale ilk yükselen Bodrumspor oldu

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetti.
Spor Toto 1. Lig play-off 1. turunda Göztepe'yi 3-1 yenen Bodrumspor tur atlayan taraf oldu.
2. tura yükselen Bodrumspor'un rakibi, Sakaryaspor-Eyüpspor müsabakasının kazananıyla olacak.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, Hakan Yemişken
Bodrumspor: Sousa, Erkan Değişmez (Dk. 68 Burak Öksüz), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 79 Aminu Umar), Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 90+1 Hakan Özmert), Celal Dumanlı, Cenk Şen (Dk. 90+1 Eren Albayrak)
Göztepe: Arda Özçimen, Emir Ortakaya (Dk. 55 Hikmet Çiftçi), Palmer (Dk. 71 Traore), İsmail Köybaşı, Arslanagic, Tarık Çamdal (Dk. 55 Hasic), Mamah, Ngalina, Kvasina (Dk. 46 Yasin Öztekin), Yalçın Kayan, Atınç Nukan
Goller: Dk. 16 Cenk Şen, Dk. 45+1 İsmail Köybaşı (Kendi kalesine), Dk. 90+9 Aminu Umar (Bodrumspor), Dk. 86 Atınç Nukan (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 49 Samet Yalçın, Dk. 87 Süleyman Özdamar, Dk. 90+9 Sousa (Bodrumspor)