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Spor
AA 26.05.2023 18:21

İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nin şampiyonu "Gölcük" oldu

İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi Cemil Can Sezonu'nun final maçında İstanbul Sessizler Spor Kulübü'nü 7-4 yenen Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü, şampiyonluğa ulaştı.

İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nin şampiyonu "Gölcük" oldu
[Fotograf: AA]

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) tarafından organize edilen İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu şampiyonluk maçı, Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü ile İstanbul Sessizler Spor Kulübü arasında Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı'nda oynandı.

Sporcular, karşılaşmaya ellerinde "Türkiye Bizim Canımız Yaraları Birlikte Saracağız" pankartıyla çıktı.

Final maçının ilk yarısı golsüz tamamlanırken normal süre, 3-3 sona erdi.

Uzatma bölümlerinde 4 gol bulan Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü, İstanbul Sessizler Spor Kulübü'nü 7-4 yendi ve şampiyon oldu.

Sezona ismi verilen Cemil Can'ın Hataylı depremzede ailesi de Afyonkarahisar'daki final maçının onur konuğu oldu, TİESF tarafından plaket takdim edildi.

Anne Adeviye Can, sezona Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da vefat eden oğlunun ismi verildiği için çok mutlu olduklarını ve onur duyduklarını söyledi.

Cemil Can'ın kardeşi Mehmet Fatih Can da Hatay Büyükşehir Belediye İşitme Engelliler Kulübü Başkanı olan ağabeyinin sezona ismi verilmesinden dolayı TİESF Başkanı Kerim Vural'a teşekkür etti.

Maçın ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi.

Şampiyon Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü, kupayı Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile TİESF Başkanı Kerim Vural'ın elinden aldı.

Vali Yiğitbaşı, final karşılaşmasının heyecanlı olduğunu ve centilmence geçtiğini belirterek, şampiyon olan Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü tebrik etti.

Final mücadelesini, Yiğitbaşı ile Vural'ın yanı sıra Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, kurum müdürleri ve çok sayıda sporsever de izledi.

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