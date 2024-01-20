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Spor
AA 20.01.2024 14:30

Yankı Erel-Ergi Kırkın ikilisi Katar'da şampiyon oldu

Milli tenisçiler Yankı Erel ile Ergi Kırkın, Katar'da düzenlenen M25 Doha Turnuvası'nda çift erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Yankı Erel-Ergi Kırkın ikilisi Katar'da şampiyon oldu

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Yankı Erel-Ergi Kırkın ikilisi, finalde Japon Masamichi Imamura-Naoki Tajima çiftiyle karşılaştı.

Müsabakadan 4-6, 6-3 ve 10-2'lik sonuçlarla galip ayrılan Yankı-Ergi çifti, başkent Doha'da şampiyon oldu.


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