Yankı Erel-Ergi Kırkın ikilisi Katar'da şampiyon oldu

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Yankı Erel-Ergi Kırkın ikilisi, finalde Japon Masamichi Imamura-Naoki Tajima çiftiyle karşılaştı.
Müsabakadan 4-6, 6-3 ve 10-2'lik sonuçlarla galip ayrılan Yankı-Ergi çifti, başkent Doha'da şampiyon oldu.
@yankierel_ / @kirkinergi Katar'da şampiyon— Tenis Federasyonu (@TTForgtr) January 20, 2024
Katar'da düzenlenen M25 Doha turnuvasında Masamichi Imamura/Naoki Tajima çiftini 4-6, 6-3, 10-2 yenen Yankı Erel/Ergi Kırkın ikilisi şampiyonluğa ulaştı pic.twitter.com/0kRp7Xcbxi