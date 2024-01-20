Transfer yasağı olan Erzurumspor ligde kalmak istiyor

Kulüp Başkanı Ahmet Dal, takımın ligdeki yeri, hedefleri ve transfer yasağı ile stadyum sıkıntısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Dal, transfer yasağının 5'inci dönemine girdiklerini ifade etti.

"Böyle bir durumda takımımızı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Camiamızla, taraftarımızla, teknik direktörümüz, ekibimiz ve kardeşlerimizle mücadelemizi sürdürüyoruz."

Dal, takıma en büyük desteği Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve takımın onursal başkanı Mehmet Sekmen'in verdiğini vurguladı.

"Erzurumspor futbola renk katmış, nerede maç yaparsak seyircisi olan bir takım. İlk yarının sonunda Çorum ve Eyüp maçlarında beklemediğimiz mağlubiyetler aldık. Ona rağmen küme düşme hattının üzerindeydik. Sezon sonu ligi iyi bir yerde bitirmek üzere ikinci yarıya başladık."

"Transfer yasağı konusunu gündemden hiç düşürmüyoruz"

Dal, mevcut kadrodaki yapıyı korumaya çalıştıklarını anlattı.

"Öncelikli hedefimiz takımımızın mevcut şartları içindeki ortamı, sükuneti devam ettirmek. Transfer yasağı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuyu gündemden hiç düşürmüyoruz. Her ne kadar sahada mücadele eden bir takım olsa da ilk sıramızda hep transfer yasağı var çünkü taraftar o hafta oynanan maçtan çok bu yasağı bize soruyor. Alttan oyuncu lisanslayabilmenin bile önüne geçiyor. Bizler bunun farkındayız. Bu kulübün önünün açılması, ayağından prangaların kurtulması yasakla ilgili. 4,5 milyon avroluk bir rakam. Bu paranın ödenmesi hepimizin arzusu ama bu sadece Ahmet Dal'ın ya da yönetimin yapacağı iş değil. Herkesin elini taşın altına koymasıyla olacak şey. Bu yasağı kaldıranlara baktığımızda hepsinde kenetlenme var. Bunlar için futbolcularla da anlaşma yapmaya çalışıyoruz, konuşuyoruz. Bunun için kaynak arayışındayız. İnşallah bu yasak en kısa sürede kalkar ve güzel günler Erzurumspor'un olur."

Dal, mavi-beyazlı ekibin her zaman hedefe oynayan bir takım olduğunu vurguladı.

"Erzurumspor her zaman hedefi olan bir takım ama bugünün şartlarında ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Şu an şampiyonluk hedefi ortaya koymak doğru bir hedef olmaz. Gelinen noktada hedefimiz, geçtiğimiz sezon gibi Erzurumspor'un ligde kalması, ligi iyi yerde bitirmesi bizim başlıca hedefimiz. Bunu yaparken mevcut oyuncuların ödemelerini düzenli yapmak, borca borç eklememek, borçlardan bir şekilde ödeme yapmak şu anki hedefimiz bu. Taraftarın gönül rahatlığıyla yaslanarak izleyebileceği bir Erzurumspor oluşturma gayreti içindeyiz. Şartlarımız çok ağır gelirlerimiz neredeyse giderlerimizin onda biri kadar. Federasyondan gelen 11 milyon lira var. Onun dışında deplasman maliyetimizin 500 bin lira olduğunu düşünün, bu şartlarda geminin yüzdürülmesi hiç kolay değil."

"Ligi en iyi şekilde bitireceğiz"

Kazım Karabekir Stadyumu'nda yapılacak onarım ve yenileme çalışmalarının sadece Erzurumspor için değil birçok spor branşı açısından önemli olacağını anlatan Dal, ligin ikinci yarısında zorlu maçlara çıkacaklarına dikkat çekti.

"Gençlik ve Spor Bakanlığımız Erzurum'a hak ettiği stadı en kısa sürede kavuşturacaktır, buna inanıyorum. Ligin ikinci yarısı ilk yarıya göre biraz daha zor geçecek çünkü daha önemli hale geldi. Her takımın her takımı yenebileceği bir lig. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. İki tribünümüzü de doldurmamız gerekiyor. Sezon başından beri sahada koşmadık yer bırakmayan çok karakterli oyuncu grubumuz var. Onları yalnız bırakmayalım. İnanıyorum ki takımımız ligin kalan bölümünde kendine yakışanı yapacak ve ligi en iyi şekilde bitireceğiz."