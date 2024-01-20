Avustralya Açık'ta Alcaraz, 4. turda

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gün sabah seansında üçüncü tur maçlarına devam edildi.
Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz, Çinli rakibi Juncheng Shang'a karşı 6-1, 6-1'lik setlerle 2-0 öne geçti.
İspanyol tenisçi, maçın 3. setinde de 1-0 öndeyken Çinli rakibinin sakatlanarak oyuna devam edememesi nedeniyle karşılaşmayı kazanarak 4. tura çıktı.
Tek erkeklerde 14 numaralı seribaşı ABD'li Tommy Paul, Sırp raket Miomir Kecmanovic'e 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.
9 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz ise 21 numaralı seribaşı Fransız Ugo Humbert'i 3-1 yenerek 4. tura çıktı.
Kadınlarda Azarenka ve Zheng 4. turda
Tek kadınlarda 18 numaralı seribaşı Belaruslu Victoria Azarenka, 11 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko'yu 3. turda 6-1, 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek bir üst tura çıktı.
İki Çinli kadın tenisçinin karşılaştığı maçta, 12 numaralı seribaşı Qinwen Zheng, Yafan Wang'ı 6-4, 2-6, 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.
Iga Swiatek 3. turda elendi
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. günündeki üçüncü tur maçında, Polonyalı raket Swiatek, 19 yaşındaki Çek rakibi Linda Noskova ile karşılaştı.
Swiatek, 19 yaşındaki rakibine 6-3, 3-6, 4-6'lık setlerle 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.