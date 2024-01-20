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Spor
AA 20.01.2024 13:45

İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz dönemi

Hakan Yakın'la yollarını ayıran İstanbulspor, eski teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz'ı göreve getirdi.

İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz dönemi

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 41 yaşındaki teknik adamla 2,5 yıllık anlaşmaya varıldı.

Sezona Fatih Tekke'yle başlayan, ardından Hakan Yakın'ı göreve getiren İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz'la bu sezon üçüncü farklı teknik direktörle çalışmış olacak.

2021-2022 sezonunda İstanbulspor'un başında olan Korkmaz, takımı Süper Lig'e çıkaran isim olmuştu.


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