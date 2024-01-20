İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz dönemi

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 41 yaşındaki teknik adamla 2,5 yıllık anlaşmaya varıldı.
Sezona Fatih Tekke'yle başlayan, ardından Hakan Yakın'ı göreve getiren İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz'la bu sezon üçüncü farklı teknik direktörle çalışmış olacak.
2021-2022 sezonunda İstanbulspor'un başında olan Korkmaz, takımı Süper Lig'e çıkaran isim olmuştu.
Evine Hoş geldin ???????????????????? ???????????????? ????????????????????????????!— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) January 19, 2024
“????̇????????????????????????????????????????????, ???????????? ???????????????????? ????????????????????ı???????????? ????????????????????????????????̧ ???????????????????????????????????? ????????????ı????ı????ı????” pic.twitter.com/pb6diY4BJU