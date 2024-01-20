Sivasspor Gaziantep FK'yi konuk edecek

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Kadir Sağlam görev yapacak.

Ligde geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Sivasspor, 25 puan topladı.

Süper Lig'de üçer sarı kart gören defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, yarınki karşılaşma öncesi kart ceza sınırında bulunuyor.

Sivasspor'da ayrıca sakatlığı bulunan Charilaos Charisis, kırmızı kart cezalısı Koita ile Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Clinton N'Jie ve Ahmed Musa, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Ligde 20 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, bu karşılaşmalarda 22 gol attı, kalesinde ise 30 gole engel olamadı.

Ligde topladığı 21 puanla 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Sivasspor'u mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

Gaziantep FK'de Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarda bulunan Bikel ve Gradel ile sarı kart cezalısı Markovic, maçta forma giyemeyecek.