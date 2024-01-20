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Spor
AA 20.01.2024 13:25

NBA'de heyecan devam ediyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 123-109 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

NBA'de heyecan devam ediyor
[Fotograf: Reuters]

NBA'e 7 maçla devam edilirken Suns, Pelicans'ı 14 sayı farkla yendi. Suns'ta Devin Booker, 52 sayı ile kendi adına sezonun en yüksek sayısına ulaşarak takımına galibiyeti getirdi.

NBA kariyerinde 6. kez 50 sayı barajını geçen Booker, 24 Mart 2017'de kariyerinin en yüksek sayısı olan 70'e ulaşmıştı.

Murray'den 35, Jokic'ten 34 sayı

Denver Nuggets, deplasmanda Boston Celtics'i 102-100 yenerek rakibine sezonun ilk iç saha mağlubiyetini yaşattı.

Nuggets'ta Jamal Murray 35 sayı, 8 ribaunt, 5 asist kaydederken, Nikola Jokic ise 34 sayı, 12 ribaunt, 9 asist ile maçı tamamladı.

Celtics'te Derrick White 24 sayı, Jayson Tatum ise 22 sayı attı.

Cedi'den 5 sayı

Charlotte Hornets, konuk ettiği San Antonio Spurs'u 124-120 yenerek 6 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Hornets'ta LaMelo Ball, 28 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı. San Antonio Spurs'ta Keldon Johnson, 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Spurs'ta forma giyen Türk basketbolcu Cedi Osman ise 5 sayı, 3 ribaunt, 1 asist kaydetti.

Sonuçlar:

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 124-120

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 109-124

Boston Celtics-Denver Nuggets: 100-102

Miami Heat-Atlanta Hawks: 108-109

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 109-123

Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 118-115

Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets: 112-130

Golden State Warriors-Dallas Mavericks maçı ise Warriors'ın yardımcı antrenörü Dejan Milojevic'in ölümü nedeniyle ertelenmişti.

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