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Spor
AA 19.01.2024 15:40

İstanbulspor Hakan Yakın'la yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Hakan Yakın'la yollarını ayırdı.

İstanbulspor Hakan Yakın'la yollarını ayırdı

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Yakın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hakan Yakın ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Hakan Yakın, İstanbulspor ile Trendyol Süper Lig'de 13 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.


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