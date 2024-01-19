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Spor
AA 19.01.2024 14:20

Galatasaray'da Mauro Icardi takımla çalıştı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da Mauro Icardi takımla çalıştı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, dar alan ve geniş alanda top kapma çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


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