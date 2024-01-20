Samsunspor'da 35 yıldır aynı acı, aynı özlem

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu yaşamını yitiren kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Nuri Asan, futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve şoför Asım Özkan, kazanın yaşandığı yerde anıldı.

Havzalı Şirinler Grubu Başkanı Emre Aysan ve bir grup taraftarın katılımıyla düzenlenen programda taraftarlar, kazanın olduğu noktaya çiçek bırakarak hayatını kaybedenler için dua etti.

Emre Aysan, kazada hayatlarını kaybedenlerin Samsun ve Türk sporunu yasa boğduğunu dile getirerek, "Kazanın 35. yılını acı ile anıyoruz. Kazada hayatını kaybeden hocamız ve futbolcularımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.

35 yıldır aynı acı, aynı özlem…



Sizi hiç unutmadık, hatıranızı sonsuza dek yaşatacağız!



20 Ocak 1989’da Malatyaspor maçına giden takım otobüsümüz talihsiz bir kaza geçirerek tüm şehrimizi yasa boğdu.



20 Ocak, Türk Futbolunun en kara günü olarak tarihe geçti ve 35 yıl… pic.twitter.com/GUUpB58f2Z — Yılport Samsunspor ???????? (@Samsunspor) January 20, 2024

Bakan Bak vefat eden Samsunsporluları andı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasının 35. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

"Tam 35 yıl önce Malatya deplasmanı için yola çıkan Samsunspor kafilesinin geçirdiği acı kaza hala zihinlerimizde, hala yüreğimizi acıtmakta… Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic, teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan... Başta spor camiamız olmak üzere Türkiye'yi yasa boğan 20 Ocak 1989'da yaşanan bu hadisenin bir daha yaşanmaması temennisiyle, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına, Samsunspor ailesine ve tüm Türkiye'mize başsağlığı diliyorum."

Samsunspor "20 Ocak" anısına kan bağışı kampanyası başlattı

Yılport Samsunspor ile Türk Kızılay, kırmızı-beyazlı kafileyi taşıyan otobüsün 20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giderken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirenler anısına kan bağışı kampanyası başlattı.

Yılport Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus, Samsunsporluları derinden yakan bir acının 35'inci yılında olduklarını hatırlattı. Carus, kaza sonrası Samsunspor'un 5 evladını toprağa verdiğini belirtti.

"Onların anısına Kızılay ile kan bağışı başlattık. Taraftarımızın her konuda olduğu gibi bu kampanya ile Kızılay'ımıza yardımcı olacaklarına eminim. Bir hafta sürecek kampanyaya Samsun halkı ve taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz."

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım ise 20 Ocak'ın Samsun ve Samsunspor için anlamlı bir tarih olduğuna işaret etti.​​​​​​​

Yıldırım, bugün 35 yıl önceki kazada hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını vurguladı.

"Elim trafik kazasında hayatını kaybedenler ve yaralılar oldu. Yaralılarımızın kan ihtiyaçları hızlı şekilde karşılandı. Vatandaşlarımız, o gün futbolcular ve teknik heyet için yoğun şekilde kan bağışında bulundu. Kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bu manada bütün Samsunspor taraftarını, 'Bu kan sizi unutur mu?' sloganıyla Kızılaya kan bağışı yapmaya davet ediyoruz."

Yıldırım, kan bağışında bulunanlara forma, bilet ve atkı hediye ettiklerini de sözlerine ekledi.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Türk Kızılayın kan alma otobüsünde vatandaşlar kan vermeye başladı. Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman da kan bağışında bulunanlarla sohbet etti.