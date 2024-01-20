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Spor
DHA 20.01.2024 14:25

Konyaspor ile Antalyaspor 26. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü karşılaşacak TÜMOSAN Konyaspor ile Bitexen Antalyaspor, ligde 26. kez rakip olacak.

Konyaspor ile Antalyaspor 26. randevuda
[Fotograf: İHA]

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Konyaspor, bu sezon geride kalan 20 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 19 puanla 18. sırada yer alırken, Antalyaspor 20 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 29 puanla 7. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında ligdeki 26. randevu

Konyaspor ile Antalyaspor, yarın oynanacak lig maçı ile Süper Lig tarihinde 26. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce oynanan 25 maçta Konyaspor 7 kez sahadan galip ayrılırken, Antalyaspor 4 defa rakibini mağlup etti. 14 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı.

Konya ekibi 27 kez gol sevinci yaşarken, Antalya temsilcisi 20 defa rakip fileleri havalandırdı. Bu sezon ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. İki takımın karşılaştığı son 3 maçta ise kazanan çıkmadı.

Konyaspor'da Fahrudin Omerovic'in ilk lig maçı

Konyaspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Fahrudin Omerovic, yeşil-beyazlı takım ile ilk lig maçına çıkacak.

Antalyaspor'da ise 19. haftada ilk maçına çıkan Sergen Yalçın, kırmızı-beyazlı takımla çıktığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 galibiyet aldı. Bu 3 maçta Antalyaspor, kalesinde 1 gol görürken, rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başardı.

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