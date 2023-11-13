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Spor
AA 13.11.2023 15:00

Yamaç paraşütü sporcusu Serdar Gülşen Filistin bayrağıyla atlayış yaptı

Adana'da yamaç paraşütü sporcusu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Filistin bayrağıyla atlayış gerçekleştirdi.

Yamaç paraşütü sporcusu Serdar Gülşen Filistin bayrağıyla atlayış yaptı
[Fotograf: AA]

Master Spor Havacılık Kulübü Başkan Yardımcısı ve yamaç paraşütü sporcusu Serdar Gülşen, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde merkez Çukurova ilçesindeki Rüzgarlı Tepe'ye çıkarak atlayış öncesi hazırlık yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Gülşen, boyu 8, eni 6 metre olan Filistin bayrağıyla tepeden atlayış yaparak bir süre uçuş gerçekleştirdi.

Gülşen, daha sonra iki kızı ile ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir atlayış daha yaptı.

Serdar Gülşen, İHH yetkililerine kendilerine bu fırsatı verdiği için teşekkür etti.

Yamaç paraşütü sporcusu Serdar Gülşen Filistin bayrağıyla atlayış yaptı

Gülşen, Filistin'de olanlara karşı sessizliği bozmak istediklerini ifade etti.

"Sessizliği bozmak için paraşütümüzü kullanarak bir uçuş gerçekleştirdik. Filistin halkına selam gönderiyoruz, yalnız değilsiniz, dualarımız, ellerimiz ve dillerimizle sizlerleyiz. İnşallah Mescid-i Aksa'da birlikte olacağız."

İHH İnsani Yardım Derneği Adana Şube Mahmut Eraslan da Master Havacılık Kulübü Spor Kulübü ile İHH olarak farklı bir eylem gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Eraslan, Filistin ve Gazze konusunda farkındalık oluşturmak ve yapılan zulmü dünyaya duyurmak istediklerini kaydetti.

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