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Spor
AA 13.11.2023 14:12

Beşiktaş, İskele Meydanı'nda kartal heykeli açtı

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve siyah-beyazlı kulübün 120. yılı anısına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Beşiktaş İskele Meydanı'na yaptırdığı kartal heykelinin açılışını yaptı.

Beşiktaş, İskele Meydanı'nda kartal heykeli açtı

Açılışa, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı futbolcular Vincent Aboubakar ve Gökhan İnler'in yanı sıra tekerlekli sandalye ile altyapı sporcuları katıldı.

Beşiktaş, İskele Meydanı'nda kartal heykeli açtı

Başkan Çebi, Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü Başkanı Bülent Çınar'a yaptırılan heykelin açılışında konuştu.

"Beşiktaş'ımızın 120. yılını kutladığımız bu senede, yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımız ile birlikte almış olduğumuz karar neticesinde yenilenen bu meydanda yaklaşık 4 metre yüksekliği ve 6 metre de kanatları olan kartal heykelimizi Beşiktaş'a kazandırmaya karar verdik. Bugün, marşlarımızda, şarkılarımızda da var olduğu gibi yağmurlu bir günde heykelimizin açılışını yapıyoruz. Beşiktaş camiasına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu alanı kullanmamız için bizlere tahsis eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve Beşiktaş Belediye Başkanı'na saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum."

Beşiktaş, İskele Meydanı'nda kartal heykeli açtı

Çebi, heykelin camiaya hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Her büyük ve tarihi kurumun içerisinde, onu temsil eden sözcükler ve amblemler vardır. Kartal da bizim hikayemiz. Kartalları herkes iyi bilir. Yaşlandıkça yükselip, tekrardan kendini yenileyip yeni baştan başlayabilen özelliğe sahiptir. Amblemimizi simgeleyen bu heykel de camiamıza hayırlı uğurlu olsun."

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