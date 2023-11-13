Trendyol 1. Lig'de 5 haftalık program açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'deki maç programı şu şekilde:
13. hafta:
24 Kasım Cuma:
13.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)
25 Kasım Cumartesi:
13.30 Bodrum FK-Adanaspor (Bodrum İlçe)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediye Şehir)
19.00 Bitexen Giresunspor-Kocaelispor (Çotanak Spor Kompleksi)
26 Kasım Pazar:
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Altay (Çorum Şehir)
16.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)
19.00 Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel)
27 Kasım Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)
14. hafta:
1 Aralık Cuma:
20.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Adana)
20.00 Kocaelispor-Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)
2 Aralık Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)
13.30 Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)
19.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK (11 Nisan)
3 Aralık Pazar:
13.30 Manisa FK-Altay (Mümin Özkasap)
16.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Göztepe-Bitexen Giresunspor (Gürsel Aksel)
15. hafta:
9 Aralık Cumartesi:
13.30 Bodrum FK-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Sakarya)
10 Aralık Pazar:
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK (Çorum Şehir)
13.30 Manisa FK-Adanaspor (Mümin Özkasap)
16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)
19.00 Eyüpspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Eyüp)
11 Aralık Pazartesi:
20.00 Altay-Boluspor (Alsancak Mustafa Denizli)
16 hafta:
15 Aralık Cuma:
20.00 Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği (Çotanak Spor Kompleksi)
16 Aralık Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)
19.00 Göztepe-Eyüpspor (Gürsel Aksel)
17 Aralık Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)
13.30 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Adanaspor-Altay (Yeni Adana)
19.00 Kocaelispor-Bodrum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)
18 Aralık Pazartesi:
20.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK (11 Nisan)
17. hafta
22 Aralık Cuma:
20.00 Eyüpspor-Erzurumspor FK (Eyüp)
23 Aralık Cumartesi:
13.30 Bodrum FK-Göztepe (Bodrum İlçe)
13.30 Manisa FK-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Mümin Özkasap)
16.00 Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor (Yeni Sakarya Atatürk)
24 Aralık Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)
19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)
25 Aralık Pazartesi:
20.00 Ahlatcı Çorum FK-Boluspor (Çorum Şehir)