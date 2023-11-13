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Spor
DHA 13.11.2023 14:55

Trabzonspor'un gözü zirvede

Trabzonspor’da Nenad Bjelica’dan sonra Abdullah Avcı’nın göreve gelişiyle tablo değişti, yenilmeme serisi başladı. Bordo-mavililerde Avcı, zirve yürüyüşünü başlatmak için savunma güvenliğini artırmayı planlıyor.

Trabzonspor'un gözü zirvede
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Trendyol Süper Lig’e Nenad Bjelica yönetiminde istediği gibi başlayamayan Trabzonspor’da yaşanan teknik adam değişikliği, oyuncu performansı, saha sonuçları ve lig tablosunu etkiledi.

Trabzonspor ilk 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 12 puan toplayıp ligde 7. sıradayken Bjelica’dan koltuğu devralan Abdullah Avcı, 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayıp takımı 12. haftada 4’üncü sıraya taşıdı.

Bordo-mavili takımdaki ilk sezonunu da bu tabloyla geride bırakan Avcı’nın takıma kazandırdığı istikrar taraftarı mutlu etti.

Bjelica döneminde başarıdan yana umutsuz olan taraftarlar, Avcı yönetimindeki takımın sergilediği performanstan umutlanarak zirve hesapları yapmaya başladı.

Zirveyle puan farkı kapanıyor

Trabzonspor, Avcı döneminde topladığı puanlarla üst sıralara doğru tırmanırken, zirve ile puan farkını da azaltmaya başladı.

Avcı'nın gelişi sonrasında 4 büyükler arasında mağlup olmayan tek takım durumunda olan Trabzonspor, lige verilen milli ara sonrası karşılaşacağı Sivasspor maçına odaklanacak.

Maç kazanma alışkanlığını takıma aşılamaya çalışan Avcı, rakiplerin de performansına bağlı olarak devre arasına kadar çıkışı sürdürüp, önce Avrupa kupaları ardından şampiyonluk yarışına girmeyi hedefliyor.

İlk hedef savunma güvenliği

Hırvat hoca döneminde kalesini gole kapatamayan Karadeniz ekibi, 8 haftada kalesinde 9 gol gördü. Fırtına bu gollerin 5’ini ilk 4 müsabakada yaşarken, Bjelica’nın son 4 haftasında kalesini 1 kez gole kapatabildi.

Avcı ile çıkılan 4 maçta 2 kez kalesinde gol görmeyen bordo mavililer, diğer 2 müsabakada ise filelerinde toplam 3 kez gol gördü. Teknik adam değişimiyle 4 haftalık yenilmezlik serisine başlayan bordo-mavililerde Avcı, savunmayı güçlendirerek gelecek müsabakalarda rakibe gol kazandırmamayı planlıyor.

Bireysel hatalar nedeniyle savunmada görev alan oyuncuları uyaran Avcı, milli ara dönüşünde oynanacak müsabakalarda mevkilerde rotasyona gidip savunma güvenliğini artırmayı planlıyor.

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Trabzonspor Abdullah Avcı Ertuğrul Doğan
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