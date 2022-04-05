Xavi Hernandez, Barcelona'da kısa zamanda önemli işler yaptı. 42 yaşındaki teknik adam Ronald Koeman'ın ardından 6 Kasım 2021'de Katalan ekibinin başına geçti.

Genç çalıştırıcı göreve başladığında Barcelona La Liga'da dokuzuncu sıradaydı.

Xavi'nin Katalan ekibindeki ilk günleri beklentilerin altında kaldı.

Bordo mavililer, Benfica beraberliği ve Bayern Münih yenilgisinin ardından Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Barcelona ayrıca İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid'e, Kral Kupası'nda da Athletic Bilbao'ya elenmekten kurtulamadı.

Xavi, Katalan ekibinin başında Lig'de çıktığı ilk altı maçta da üç galibiyet, üç beraberlik elde etti.

Başlangıç performansıyla soru işaretlerine neden olan genç çalıştırıcı, Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traore ve Aubameyang'ın transferlerinden sonra yeni bir sayfa açtı.

Barcelona, 20 Ocak'ta İspanya Kral Kupası'ndan elenmesinin ardından oynadığı 13 maçta 10 galibiyet 3 beraberlik aldı.

Lig'de Atletico Madrid, Real Madrid ve Sevilla gibi güçlü takımları mağlup eden Xavi'nin öğrencileri Avrupa Ligi'nde Napoli ve Galatasaray'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Katalan ekibi bu süreçte 33 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Xavi'den önce Avrupa Kupalarına gidip gidemeyeceği merak edilen Barcelona Lig'de 1 maç eksiğiyle lider Real Madrid'in 12 puan gerisinde ikinci sıraya yerleşti.