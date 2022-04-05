Galatasaray, gözünü Fenerbahçe derbisine çevirdi. Teknik direktör Domenec Torrent, Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Zorlu mücadele öncesinde İspanyol teknik adamı, hücum hattındaki eksikler düşündürüyor.

Vavacars Fatih Karagümrük mücadelesinde sakatlanan Kerem'in kasığında orta derece zorlanma ve kanama tespit edildi.

23 yaşındaki futbolcunun, derbide oynayabilmesi için Florya’da seferberlik ilan edildi. Genç oyuncunun tedaviye vereceği cevap doğrultusunda antrenmanlara çıkacağı belirtildi.

Maç günü yapılacak son testlerden sonra Kerem'in durumu netlik kazanacak.

Milli takımlarından sakat dönen Feghouli ve Muhammed'in de tedavileri devam ediyor. Torrent, Vavacars Fatih Karagümrük maçından sonra, iki oyuncunun da derbide görev yapamayacağını söylemişti.

İspanyol teknik adam, hücum hattındaki 3 eksiği diğer seçeneklerle gidermeye çalışacak.

Tecrübeli çalıştırıcı, Halil Dervişoğlu ve Emre Kılınç'a hazır olun mesajı gönderdi. Her iki futbolcunun da 11'de ya da maçın gidişine göre şans bulması bekleniyor.

Torrent’in, Kerem'in oynayamama ihtimalini de göz önünde bulundurarak kadro tercihini 2 farklı düzende yapacağı ifade ediliyor.

Sacha Boey ve Omar Elabdelloui ise çalışmalara başladı. Vavacars Fatih Karagümrük maçında sağ bekte Ömer Bayram oynarken, derbide Boey ya da Omar’dan biri forma giyecek.