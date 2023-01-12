Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 11:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Wout Weghorst Beşiktaş’tan ayrıldı
Beşiktaş ile Hollandalı golcü Wout Weghorst'un yolları ayrıldı.
İngiliz ekibi Manchester United ile anlaşan ve Kasımpaşa maçında taraftara veda eden Wout Weghorst, Beşiktaş'tan ayrıldı.
Hollandalı futbolcunun ayrılığı sonrası siyah-beyazlı ekibin kasasına 3 milyon euro girecek.
Etiketler: Beşiktaş Transfer Haberleri
Son Haberler
- 11:33
- 11:27
- 11:23
- 11:20
- 11:21
Sıradaki Haber
Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanesi: Lefter Küçükandonyadis
Yükleniyor lütfen bekleyiniz