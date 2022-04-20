Tenis sporunun en eski, en prestijli turnuvası olan ve İngiltere’nin Londra şehrinde düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası, bu yıl 27 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Turnuvayı düzenleyen All England Kulübü ve Şampiyonaların Yönetim Komitesi’nin aldığı karar doğrultusunda bu yıl gerçekleştirilecek turnuvada, Rus ve Belaruslu sporcular yer almayacak.

Rusya'nın şampiyonadan herhangi bir fayda sağlaması engellenecek

Wimbledon’ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada kararın gerekçesi olarak, Rus rejiminin Rus veya Belaruslu oyuncuların şampiyonalara katılımından herhangi bir fayda sağlamasının önüne geçilmek istendiği gösterildi.

All England Kulübü Başkanı Ian Hewitt de açıklama yaptı.

“Bu karardan etkilenecek bireyler için durumun zor olduğunun farkındayız. Birleşik Krallık Hükümeti rehberliğinde alınabilecek alternatif önlemleri çok dikkatli bir şekilde düşündük, ancak şampiyonaların yüksek profilli ortamı göz önüne alındığında, sporun Rus rejimini teşvik etmek için kullanılmasına izin vermemenin uygun olduğuna karar verdik.”



Ayrıca yapılan açıklamada, koşullar şimdi ve Haziran arasında önemli ölçüde değişirse alınan kararın tekrardan değerlendirilebileceği aktarıldı.