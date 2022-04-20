Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nwakaeme'den Trabzonspor'a kötü haber
Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin sol arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ile dün akşam oynadığı karşılaşmada sakatlanan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
"Dün oynadığımız Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 20, 2022
Etiketler: Trabzonspor
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